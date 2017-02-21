Минский городской исполнительный комитет зарегистрировал ЗАО «Азербайджанский торговый дом», говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном во вторник. ЗАО создается с целью управления торговым домом Азербайджана в Беларуси.

Торговый дом будет поддерживать продвижение азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan в Беларуси, маркетинговые исследования, участие в выставках в рамках единого стенда и другую деятельность, связанную с продвижением азербайджанских товаров.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью по итогам января 2017 года составил 6,34 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичном периодом 2016 года на 21,5 процента.