Депутат Европарламента от Чехии Яромир Штетина давно находится в «черном списке» МИД Азербайджана.

Об этом 1news.az заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя визит Я.Штетины на оккупированные территории Азербайджана для участия в качестве наблюдателя в незаконном «референдуме».

«Предвзятая позиция Штетины в отношении Азербайджана общеизвестна», — сказал он.

По его словам, армянская сторона безосновательно указывает на посещение оккупированных территорий около 100 иностранцами для участия в незаконном «референдуме».

«В действительности эта цифра составляет около 25-30 человек, большинство которых ранее посещали оккупированные территории и уже находятся в «черном списке» МИД Азербайджана», — сказал он.

Напомним, что вчера МИД АР выступил с заявлением, в котором указал, что армянская сторона, с целью политической провокации противореча позиции Минской группы ОБСЕ, международного сообщества, законам Азербайджана и принципам международного права, проводит на оккупированных территориях незаконный «референдум».

«Ни одна международная организация или государство не направляли представителей для наблюдения за этим незаконным «референдумом», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.