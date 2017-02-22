Азербайджанский комедийный фильм «Аганатиг», который снят компанией «Планета Парни из Баку», впервые будет представлен российскому зрителю 25 марта в концертном зале «Королёвский», сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе компании.

Эта картина станет самым лучшим подарком для зрителей, которые соскучились по выступлениям легендарной команды КВН «Парни из Баку».

Авторы сценария фильма — Таир Иманов, Алекпер Алиев, Муталлим Гасанов, Мамедали Кязымов, режиссер-постановщик — Джабир Иманов, оператор-постановщик — Надир Мехтиев, композитор — Эльчин Иманов, режиссер — Эльман Шейдаев, исполнительный продюсер — Мирсалам Мирсаламов, продюсеры — Таир Иманов, Джабир Иманов. Роли в кинокомедии исполняют Джабир и Таир Имановы, Бахрам Багирзаде, Азер Мамедзаде, Тунзале Агаева, Эмиль Аббасов, Алекпер Алиев и многие другие.

В картине говорится о выдуманном персонаже таксисте Аганатиге, с которым происходят смешные случаи.

Напомним, что премьера картины в Азербайджане состоялась 1 февраля.