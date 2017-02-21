Один из известных американских «мозговых центров», известный своей близостью к Центральному Разведывательному Управлению, – аналитический центр «Stratfor» дал свои прогнозы на 2017 год. В них нашли отражение аналитические положения как об общих геополитических трендах, так и по конкретным регионам мира. Из документа видно, что глобальная геополитическая картина в мире останется сложной и в 2017 году. Разногласия, конфликты, вооруженные столкновения в различных регионах сохранятся. Трудно ожидать разрешения конфликтов и на Южном Кавказе. Нереальным представляются и надежды Армении на какую-либо серьезную военную поддержку. На фоне этого актуальным представляется вопрос о том, какой будет ситуации на Южном Кавказе.

Напряженная геополитическая борьба: ряд сложных моментов 2017 года

Американский аналитический центр «Stratfor» опубликовал свои традиционные геополитические прогнозы на новый год. В документе есть отельные разделы по каждому из регионов мира. В разделе по Евразии нашли отражение прогностические тезисы о России и других постсоветских странах.

По мнению «Stratfor», влияние России в постсоветском пространстве усилится. Хотя в украинском, южно-кавказском и центрально-азиатском направлениях перед Кремлем и появятся определенные препятствия, все же они не вызовут серьезных изменений. На Кавказе Грузия будет пытаться усилить сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в сфере безопасности. Анкара же сумеет отстоять свои позиции в этом регионе.

Что касается армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, то Москва будет стараться держать этот вопрос под контролем. В связи с этим аналитики «Stratfor» пишут: «Россия останется в роли главного арбитра в нагорно-карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном, заигрывая с обеими странами в свою пользу» (то есть в пользу России).

Естественно, прогнозы «Stratfor» не имеют каких-либо привилегий – они могут и не оправдаться. Но опыт показывает, что этот центр, связанный с американской разведкой, фактически может выражать некую общую позицию. С этой точки зрения вызывает интерес мнение этого «мозгового центра» о политике России и Турции на Южном Кавказе. В этих рамках привлекают внимание тезисы об Азербайджане, Грузии и Армении.

Тезис о возможностях урегулирования нагорно-карабахского конфликта интересно было бы рассмотреть в свете проблем, с которыми может столкнуться Армения в 2017 году. Если на фоне роли России в качестве «главного арбитра» конфликт между сторонами останется в замороженном состоянии, то вряд ли вопрос найдет своего разрешения, так как в связи с нагорно-карабахским конфликтом существуют три государства-сопредседателя, два из которых относятся к Западу. Если между этими государствами по крайней мере не будет общей договоренности, проблема вряд ли будет разрешена. В то же время нет единого мнения о том, что покровители Армении станут пассивнее. Следовательно, по анализам и прогнозам «Stratfor», маловероятно ожидать в 2017 году серьезного продвижения в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Но есть у вопроса еще одна очень важная специфика. В другом аналитическом материале «Stratfor» изучил вопрос о том, насколько окажет поддержку официальному Еревану Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Данная тема в контексте нагорно-карабахского конфликта потому важна, что Ереван ждет серьезной поддержки в сфере обороны именно от ОДКБ. На заседаниях данной организации С.Саркисян не раз выражал свою жалобу.

Пытаясь даже сравнить ОДКБ с НАТО, он подчеркивал, что даже Греция защищает своего союзника в военном блоке – Турцию, а некоторые государств в ОДКБ не оказали Армении поддержку в ходе апрельской войны. Вдобавок, после этих событий президент Казахстана не присоединился к участию на заседании организации в Ереване. А президент Беларуси А.Лукашенко на указанном заседании прямо высказался в защиту позиции Азербайджана.

Жалобы Саркисяна: ОДКБ не становится «мягче душою»

Президент Армении выражал свою жалобу и В.Путину в Москве. Но все его жалобы нисколько не изменили отношения ОДКБ к Армении. «Stratfor», учитывая этот момент в качестве серьезного аргумента в отношениях ОДКБ-Армения, выдвинул несколько тезисов. В аналитической статье центра отмечается: «Ближайшие месяцы будут нелегкими для организации, разногласия сохранятся как в связи с должностью генсека, так и в связи со статусом Нагорного Карабаха. Москва, конечно, сделает все возможное для того, чтобы смягчить эти разногласия».

«Stratfor» при этом в плане разногласий доводит до внимания два момента. Во-первых, Беларусь и Казахстан вообще не допустят принятия какого-либо документа, поддерживающего Армению в ОДКБ. Во-вторых, по сути и Кремль не намерен в этом плане до конца защищать Ереван, так как Россия придает роли Азербайджана на Южном Кавказе большее значение. В энергетических вопросах для Астаны и Москвы Баку имеет особое значение.

Следовательно, по прогнозам аналитического центра, в 2017 году безопасность Армении будет оставаться неопределенной. К тому же двойственное отношение к ней в ОДКБ сохранится. Беларусь и Казахстан останутся для Еревана «головной болью». А Россия тонкими маневрами не обидит ни Армению, ни Казахстан, ни Азербайджан.

В этом контексте представляется неопределенным вопрос о возможности избрания представителя Армении через несколько месяцев генсеком ОДКБ. По сути, Кремль уже дал понять свою позицию по этому вопросу. В комментарии по поводу боев на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года ныне уже бывший генеральный секретарь ОДКБ употребил выражение «Нагорно-Карабахская Республика», что вызвало резкий протест со стороны Азербайджана. Ряд экспертов начали обвинять Кремль в поддержке Армении. Однако официальная Москва, немедленно отстранив Н.Бордюжу от должности, показала, что занимает более сбалансированную позицию. Россия не намерена открыто выступать на чьей-либо стороне, и каждый, кто нарушит это правило, немедленно будет наказан.

По-видимому, учитывая подобные факты, такие «мозговые центры», как «Stratfor», прогнозируют серьезные препятствия на пути избрания представителя Армении генеральным секретарем ОДКБ. В целом подобная ситуация показывает, что Армения не сможет заручиться серьезной поддержкой ОДКБ в 2017 году. Своей несостоятельной внешней политикой официальному Еревану не удалось завоевать уважения даже своих партнеров в ОДКБ.

Выходит, в 2017 году у Еревана могут появиться серьезные проблемы в этом направлении, так как Азербайджан без колебаний будет продолжать предпринимать решительные шаги в направлении восстановления своей территориальной целостности. Давление Баку на Ереван по всем направлениям будет идти по нарастающей. Несправедливой Армении не удастся принять действенных мер в ответ на это. А ОДКБ не окажет военной поддержки. Тем самым армянская армия останется лицом к лицу с сильным противником. Азербайджанская сторона постоянно подчеркивает, что, если оккупанты не покинут наши территории, она может вновь прибегнуть к успешным военным операциям.

Анализы «Stratfor» еще раз подтверждают полную правоту позиции официального Баку. Ни один серьезный фактор не оправдывает Армению. Напротив, ход событий показывает, что даже самые близкие партнеры Еревана не намерены поддерживать его в его несправедливом деянии. Армянскому руководству нужно еще раз проанализировать процессы, протекающие в мире, и собраться с умом. Если сейчас международное сообщество требует от такого сильного государства, как Израиль, понимания в палестинском вопросе, то на что может надеяться Ереван? Ответа на этот вопрос ищут и в армянской оппозиции. Но если Армения не отнесется к этому серьезно, больше всех от этого пострадает армянский народ.

Newtimes.az