Слава Рабинович не исключил, что смерть Виталия Чуркина могла нести насильственный характер, и к ней мог быть причастен Путин, сообщает «Обозреватель».

По словам блогера, если государством управляет КГБшник, а вокруг постоянно умирают люди, исключать насильственную смерть нельзя. Также Рабинович напомнил, что ранее были убиты Гиви и Моторола, а также Игорь Сергун и многие другие люди. «Первое, что приходит на ум, — почему они умирают? Даже Родченков, с которого начался допинговый скандал, уехал в США, потому как его коллеги были убиты, и он боялся за свою жизнь. Это совершенно здоровые люди, которые не жаловались на здоровье. Однако я не исключаю, что Чуркин умер от естественных причин», отметил блогер. По его словам, образ жизни российского дипломата мог спровоцировать внезапную смерть.

«Послужной список Чуркина свидетельствует о том, что человек жил в потоке внешней и внутренней лжи. Когда он ложился спать, то, наверное, понимал, что творит зло», подчеркнул блогер. При этом Рабинович считает, что такая «метафизическая область» по-разному сказывается на здоровье российских властей.