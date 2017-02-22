Акции протеста в Беларуси против декрета президента Александра Лукашенко «о тунеядцах», могут повлиять и на ситуацию в России.

Об этом в авторской колонке на «Контракты.ua» написал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, сам факт проведения акций протеста во всех областных центрах Беларуси – совершенно беспрецедентное событие для страны, «в которой оппозиционная активность всегда сосредотачивалась в столице, да и там, как правило, проявлялась только в дни подсчета голосов на выборах или во время, когда отмечались те или иные важные исторические даты».

Портников утверждает, что Беларусь в 2017 году оказывается в том же состоянии, в котором Украина оказалась в 2013 году – «государство рушится».

«С той только разницей, что в Украине тогда были сильные государственнические партии, которые пользовались поддержкой примерно половины населения, и не было – если не считать базу в Крыму – российских войск. В Беларуси российские войска есть, а государственническая оппозиция очень слаба и может разве что, как мы сейчас и видим, поддержать экономический протест. В этом смысле вся Беларусь похожа на украинский север – вернее на то, каким был этот север до нападения россиян», – подчеркнул он.

Портников указал на то, что неизвестно как себя поведет Лукашенко в ситуации, когда «российские закрома закрылись», а против него протестует его собственный обнищавший электорат.

Исходя из этого, журналист уверен, что за происходящим в Беларуси нужно следить с особым вниманием не только ради Беларуси, а ради России, поскольку там социальные протесты также «не за горами».

«Отдельные регионы еще похожи на государства, но только не Россия в целом. Российская государственность – это Путин. Не будет Путина – не будет России и это не я сказал. Путину тоже придется реагировать на протесты своего собственного электората – и не в Москве. И это для него пострашнее, чем Болотная площадь с гаджетами», – отметил он.

Портников считает, что если «рухнет Лукашенко – рухнет и Путин».

«Потому что это Россия похожа на Беларусь с политической точки зрения, а не наоборот – Москва училась у Минска ностальгии по «совку» и авторитаризму… Но если Лукашенко удастся найти модель выживания в нищете – от репрессий до заигрывания – Путин вполне сможет этой находкой воспользоваться», – заключил он.