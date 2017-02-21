Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Турцию, где 22 февраля примет участие на международной конференции на тему «Ходжалинский геноцид, преступления против человечества и терроризм» в Анкаре, организованной Советом сотрудничества тюркоязычных государств и Университетом имени Ахмеда Ясави, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, на первой панели конференции ожидаются выступления генсека Тюркского совета Рамиля Гасанова, глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мемдъярова и Мовлута Чавушоглу, а также помощника премьера Турции Тогруга Тюркеша.

В рамках визита министр Эльмар Мамедъяров также проведет двусторонние встречи.