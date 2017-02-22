Кремль сейчас в растерянности. Усиление военной агрессии приведет к катастрофе. Реализация же плана по обмену Донбасса на Крым уже не уместна, так как угрожает режиму Путина. Причина в том, что созданная им телевизионная партия войны истерически раздувает ненависть к Украине и не согласится на обмен. Такую оценку ситуации дал российский политолог Андрей Пионтковский. Об этом сообщает real-vin.com.

По его словам, план Артеменко (украинский парламентарий предложил следующий сценарий: вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет) устарел, хотя в течении трех лет Кремль именно к этому подводил. То, что заявлен он был от имени украинского депутата, Россию устраивает, но, повторился Пионтковский, вряд ли устраивает Путина сегодня.

Что касается возврата Крыма, то тут Пионтковский говорит, что «все диктаторские режимы не вечны»… Когда у руля России не будет Путина, этот вопрос и решится.