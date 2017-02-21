Мехрибан ханум Алиева постоянно осуществляет масштабную работу в целях развития азербайджанской культуры, сказал во вторник Trend секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба страны Чингиз Абдуллаев, комментируя распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о назначении Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана.

“Всем известно, какую большую работу Мехрибан ханум проводит для азербайджанской культуры. Я считаю, что это назначение является еще одним залогом того, что Азербайджан будет успешно развиваться. Мне остается только поздравить ее, пожелав ей успехов на этом непростом посту”, — сказал Абдуллаев.

По словам президента ПЕН-клуба, Мехрибан Алиева всегда поддерживала развитие культуры в стране.

“Это человек, который, безусловно, всегда поддерживал сферу культуры. Она всегда тепло, по-особенному относилась к деятелям культуры, особенно к деятелям литературы”, — подчеркнул Абдуллаев.

Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мехрибан Ариф гызы Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана.