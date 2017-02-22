Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по делу о банкротстве компании «Прага-АСТ» (ранее владела московским рестораном «Прага» на Арбате) по иску БМ-банка на 4 апреля в связи с готовностью обеих сторон разрешить спор мирным путем, сообщает корреспондент RNS из зала суда.

Представитель должника ходатайствовал об отложении заседания, указывая на ведение переговоров о мирном разрешении спора. Представитель банка ходатайство поддержал. «На урегулирование спора мирным путем нам потребуется 2–3 недели», — сказал он.

БМ-банк (входит в группу ВТБ) в ноябре 2016 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании компании «Прага-АСТ», ранее входившей в группу АСТ Тельмана Исмаилова, банкротом. Компании бывшего владельца Черкизовского рынка принадлежал закрывшийся московский ресторан «Прага» на Арбате.

В отношении самого Исмаилова по иску БМ-банка введена процедура реструктуризации долгов. Общий размер предъявленных к бизнесмену требований составляет 156,7 млрд руб. БМ-банк и финансовый управляющий Исмаилова заявили ходатайство о признании его банкротом и распродаже его имущества.