Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 22 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7447 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 22 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7447 маната.
Дата: 2017/02/21 17:46
Раздел: Азербайджан, Экономика
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