Во вторник под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности.

На заседании президент Ильхам Алиев представил Мехрибан Алиеву. Распоряжением президента М. Алиева назначена первым вице-президентом страны.

«Сегодня моим распоряжением Мехрибан Алиева была назначена Первым вице-президентом Азербайджана. Мехрибан Алиева долгие годы играет важную и активную роль в общественно-политической жизни страны, нашей культурной жизни. Мехрибан Алиева — заместитель председателя партии «Ени Азербайджан». Партия «Ени Азербайджан» является ведущей политической силой нашей страны, самой большой партией Южного Кавказа, и сегодня численность членов партии «Ени Азербайджан» приближается к 700 тысячам», — сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности Азербайджана, передает телеканал АзТВ.

Ильхам Алиев отметил, что Мехрибан Алиева с 2005 года является депутатом Милли Меджлиса Азербайджана, и как депутат провела огромную работу.

«Мехрибан Алиева предприняла очень большие шаги в деле решения социальных, экономических проблем в представляемом ею округе, находится в постоянном контакте с избирателями. Основная ее деятельность как депутата связана с решением проблем избирателей. В то же время как депутат Мехрибан Алиева осуществляет обширную деятельность, в результате которой выросло число друзей, обретенных нами в различных странах. С 2004 года и по сегодняшний день Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, носящего имя великого лидера. Под ее руководством Фонд Гейдара Алиева превратился в самую большую и авторитетную общественную организацию не только Азербайджана, но считаю, и региона. Многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева высоко оценивается азербайджанским народом. По инициативе Фонда был дан старт многим важным проектам, программам. Среди них особо должна быть отмечена программа «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу». Именно в результате начала этой программы за последние три года в нашей стране были капитально отремонтированы или заново построены более трех тысяч школ. Другие проекты послужили всестороннему развитию нашей страны», — сказал он.

Глава государства отметил, что по линии Фонда Гейдара Алиева тысячи людей были обеспечены медицинским лечением.

«Во многих случаях эти вопросы не оглашаются общественности, и деятельность Фонда преследует именно ту цель, чтобы помогать нуждающимся людям и по возможности оказывать свою поддержку самым малозащищенным гражданам. Связанные с культурой, искусством проекты Фонда Гейдара Алиева сыграли незаменимую роль в деле сохранения нашего духовного, исторического, культурного наследия. Развитие вновь и вывод на международную арену искусства мугама, являющегося нашим национальным достоянием, стали возможны благодаря Фонду Гейдара Алиева и личной инициативе Мехрибан Алиевой. Проводимые в Азербайджане конкурсы мугама уже превратились в неотъемлемую часть нашей жизни. Это не просто вид искусства. Это наше культурное достояние, и национально-духовные ценности, традиции играют особую роль в воспитании молодого поколения. С этой точки зрения подобные инициативы имеют очень большой общественный смысл. В то же время велика роль Фонда Гейдара Алиева в представлении в мировом масштабе мугама именно как азербайджанского искусства. Для представления Азербайджана в мире были проведены различные презентации, выставки, мероприятия. Благодаря многочисленным мероприятиям мировая общественность стала лучше узнавать нашу страну. Мир уже видит, что Азербайджан — современная, динамично развивающаяся страна. В то же время азербайджанский народ – это народ, очень привязанный к своим историческим корням», — сказал глава государства.

Как отметил глава государства, Мехрибан Алиева является членом Национального Олимпийского комитета и Исполнительного комитета. «Эта ее деятельность также достойна одобрения. Мехрибан Алиева сыграла особую роль в организации ряда глобальных мероприятий, проведенных в нашей стране. Проведение на высоком уровне песенного конкурса «Евровидение» в 2012 году стало возможным именно при ее организации.

Проведение на высоком уровне первых Европейских игр в 2015 году также стало возможным в результате деятельности Организационного комитета и его руководителя Мехрибан Алиевой. За 2,5 года организовать эти Игры на уровне Летних Олимпийских игр, конечно же, большое достижение, и первые Европейские игры запомнятся в истории как престижное спортивное мероприятие, проведенное на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, не случайно, что проведение и IV Исламских игр солидарности в этом году было поручено Мехрибан Алиевой, которая является председателем Организационного комитета этих Игр, и подготовительные работы ведутся на высоком уровне.

«Уверен, что мы на высоком уровне проведем и Исламские игры солидарности. Мехрибан Алиева обладает большим авторитетом на международной арене, и именно благодаря своей деятельности удостоена самых высоких государственных наград и орденов многих стран. В то же время более 10 лет Мехрибан Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, и в мире нет второй такой личности, являющейся членом обеих этих авторитетных организаций. Это также связано и с вкладом, вносимым ею в межрелигиозный и межцивилизационный диалог. Этот вклад является олицетворением политики нашей страны. Потому что сегодня Азербайджан признается в мировом масштабе как одна из стран, вносящих наибольший вклад в межцивилизационный диалог. Безусловно, как посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад и в эту деятельность. За заслуги в проведении первых Европейских игр в 2015 году Мехрибан Алиева была удостоена ордена «Гейдар Алиев», являющегося высшей наградой азербайджанского государства. Вот эта многогранная деятельность, а также общая деятельность сыграли основную роль в принятии мной данного решения. Также должен отметить, что Мехрибан Алиева — очень профессиональный, знающий, опытный, принципиальный человек, и в то же время очень доброжелательный человек, и не случайно, что азербайджанский народ относится к ней с очень большим уважением, любовью. Учитывая все перечисленный факторы, я принял это решение. Сегодня в жизни Мехрибан Алиевой начинается новый период, и уверен, что она и впредь будет вносить свой ценный вклад в развитие нашей страны. Поздравляю ее с этим назначением и желаю новых успехов», — сказал глава государства.