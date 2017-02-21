Председатель ЛДПР Владимир Жириновский высказал самые искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося дипломата Виталия Чуркина.

«Это большая утрата. Но мы должны честно сказать, в такой неожиданной смерти виновата наша кадровая политика. Человек более 10 лет на этом сложнейшем посту, принимал все удары на себя, всё пропускал через своё сердце. И оно не выдержало. На любой ответственной должности каждые 5 лет должна быть ротация. А мы, например, только сейчас меняем губернаторов, которые десятки лет сидели на своих постах. Запаздываем мы с принятием правильных решений. Если бы Виталий Чуркин вовремя покинул свою должность, он бы ещё лет 20 прожил. А так мы потеряли сильного дипломата, который отстаивал интересы России в ООН. А там атмосфера очень тяжёлая, кругом недоброжелательность, давление. Не так просто это пережить. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Виталия Чуркина», — заявил Владимир Жириновский (цитата по «Парламентской газете»).

Виталий Чуркин был постоянным полпредом России при ООН. Умер 20 февраля в Нью-Йорке. Сегодня ему исполнилось бы 65 лет.