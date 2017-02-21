О том, что в ночных клубах Баку промышляют проституцией, наркотиками и другими грехами, Sputnik Азербайджан писал достаточно часто и обстоятельно. Все это делалось для того, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к данной проблеме.

19 февраля в бакинском ночном клубе «Блэк Джек», расположенном в самом центре столицы в здании номер 16 по проспекту Бюльбюля, произошел неприятный инцидент с участием гражданина Пакистана. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

Гражданин Пакистана Бхатти Мухаммад Афзалоан, 1985 года рождения, обратился с заявлением в 22-е отделение полиции указанного района. Бхатти Мухаммад показал, что решил культурно отдохнуть и в 23:45 заявился в ночной клуб. Там он познакомился с проституткой по имени Лала, девушка заказала такси и отвезла иностранца на съемную квартиру, расположенную в Бинагадинском районе. Неизвестно, пережил ли пакистанец острые ощущения со жрицей любви, однако спустя некоторое время он обнаружил пропажу денег — 300 манатов из кармана куртки.

Бхатти Мухаммад заподозрил в краже свою новую знакомую и хотел было проверить ее сумку. Однако, девушка не позволила ему рыться в ее сумочке. Она потребовала вернуть ее в клуб на проспекте Бюльбюля, чтобы разобраться в случившемся там. На том и порешили. В 05:00 проститутка и ее клиент возвращались в клуб, когда на улице Ибрагимова возле здания номер 16 дорогу пакистанцу на автомобиле преградила группа молодых людей.

Злоумышленники избили пакистанца и, забрав с собой Лалу, скрылись с места преступления. День пакистанец приходил в себя от побоев, а затем пошел жаловаться в полицию.

Как отметили в полиции, предполагается, что девушка связалась со своими подельниками по телефону до того, как выехала с пакистанцем в направлении ночного клуба. Пока по факту никто не задержан. По словам стражей порядка, не факт, что проститутку зовут Лала, потому что все представительницы секс-индустрии работают под ненастоящими именами. В настоящее время материалы дела находятся в отделе дознания 22-го отделения полиции.