Президент Украины Петр Порошенко принял решение усилить санкции против России из-за признания паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Порошенко, признание документов самопровозглашенных республик «с точки зрения международного права это уже элемент признания этих незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с имплементацией минских соглашений», отметил президент Украины. «Считаем, что это чрезвычайно тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций», — заявил Порошенко.