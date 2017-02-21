Глава МИД России Сергей Лавров подозревает, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко получил приказ заблокировать принятие официального заявления СБ ООН в связи с кончиной постпреда России Виталия Чуркина, передает «Интерфакс».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Швеции.

Лавров отметил, что почти не сомневается в том, что Ельченко сам «на такую выходку не решился бы», поэтому заключил, что «ему приказали».

«Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов», — добавил министр.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину.