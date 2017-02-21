Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию».

«Ну если продолжать «звериную» тему…Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю». Как передает RT, об этом сказал Шойгу, выступая в МГИМО.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По его словам, западные страны «не хотят, чтобы медведь совал туда свои лапы».