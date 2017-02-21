Писателей, поэтов и журналистов, не входящих в утвержденные правительством Беларуси творческие союзы, обяжут выплатить налог на тунеядство.

Об этом сообщает Би-би-си.

По данным телерадиокорпорации, Министерство культуры страны скорректировало список организаций, членство в которых освобождает от уплаты сбора с неработающих. Из этого списка исключены Союз журналистов, Союз писателей и ПЕН-центр.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты, направленные против т.н. «декрета номер три», который обязывает всех неработающих граждан страны ежегодно выплачивать сбор в размере порядка $200.

17 февраля массовая акция протеста была проведена в Минске, 19 февраля — в Гомеле. Следующий «общенациональный день протеста» был назначен оппозиционными партиями на день Конституции республики — 15 марта.

На фото: в белорусском городе Гомель сотни людей вышли с протестом против декрета о «тунеядстве».