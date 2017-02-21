Дональду Трампу пора определиться с внешнеполитической доктриной, которая обеспечит лидерство США, пишут в статье для The New York Times американский политолог Збигнев Бжезинский и его соавтор Пол Вассерман. По их мнению, мировой порядок в ближайшие годы должен поддерживаться диалогом трёх наиболее влиятельных держав: Соединенными Штатами, Китаем и Россией. При этом Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва не слишком сближались.

Мировой порядок нарушен, и на данный момент нет ни одной международной структуры, способной решить проблемы, которые, по всей вероятности, будут возникать практически лавинообразно, пишут Бжезинский и Вассерман. Смесь этих проблем и хаос в отношениях между мировыми державами могут привести к поистине ужасающим последствиям.

Пока что президент Трамп ни разу не сделал какого-либо значимого заявления об общем положении в мире, отмечают авторы статьи для The New York Times. Вместо этого ситуацию на международной арене комментируют члены команды Трампа, которые выступают с порой несогласованными и безграмотными заявлениями.

Нельзя допустить, считают Бжезинский и Вассерман, чтобы карьеристы создали впечатление, что их подчас примитивная и экстремистская риторика и есть политика США. Недавний публичный позор Америки, связанный с политикой по отношению к Кремлю, который закончился отставкой Майкла Флинна, говорит сам за себя, отмечается в статье.

«Хотя мы и не поддерживали Трампа (на выборах. — ред.), он — президент США. Он наш президент, и мы хотим, чтобы его правление было успешно. Однако деятельность Трампа на посту пока таковой не выглядит ни в США, ни за рубежом», — пишут авторы статьи.

Миру, который находится в неустойчивом положении, нужен лидер, который будет олицетворять прогресс и надежду. «Сделаем Америку снова великой» — хороший слоган для наклейки на машину, но для внешней политики США требуется нечто большее, считают эксперты.

Поэтому президенту стоит выступить с докладом, в котором он чётко обрисовал бы своё видение ситуации, а также показал свою решимость обеспечить лидерство Америки в целях создания более стабильного мира, сообщается в статье. Не нужно, чтобы в этой речи в деталях описывались нюансы внешней политики США, считают авторы статьи; она должна лишь показать, что президент США начеку и знает, каким историческим путём идёт страна, передает RT.

Президент должен объяснить, почему Америка важна для мира и почему мир нуждается в Америке, пишут Бжезинский и Вассерман. В то же время президент может, воспользовавшись случаем, указать, что США, в свою очередь, ожидают от мира.

«Мы можем не соглашаться с решениями Трампа, но мы призываем его признать, что идеальное долгосрочное решение — это то, согласно которому три главные военные державы — США, Россия и Китай — работают вместе ради обеспечения стабильности в мире», — пишут Бжезинский и Вассерман для The New York Times.

Очень многое зависит от того, насколько продуктивен будет американо-китайский диалог, считают авторы статьи. Такой диалог может открыть путь для взаимопонимания США и Китая на стратегическом уровне. В свою очередь, это может создать базис для долгосрочного взаимопонимания между США, Россией и Китаем, так как Россия поймёт, что неучастие в американо-китайском диалоге поставит российские интересы под угрозу.

«Тем не менее Америка должна осознавать опасности стратегического альянса России и Китая. Поэтому США должны вести диалог с Китаем на равных; в противном случае сближение России и Китая будет практически неизбежно», — предупреждают Бжезинский и Вассерман.

Если США хотят улучшить отношения с Россией, то обе стороны должны гарантировать соблюдение международных законов, что является главным условием для сохранения мирового порядка, считают авторы статьи. Наигранное улучшение отношений не должно быть прикрытием для обмана и агрессии в отношении более слабых стран. Желание президента Трампа улучшить отношения с Россией разумно, но основой для них может быть только приемлемое поведение, считают авторы материала.

России противостоят такие бывшие советские республики, как Украина и Узбекистан, которые стремятся к независимости, в то время как усиление экономического влияния Китая в Центральной Азии уменьшило роль России в этом регионе. Ставки для всех трёх игроков высоки, как и потенциальный выигрыш, отмечают Бжезинский и Вассерман.

В ближайшей перспективе Америке следует стремиться к заключению особых соглашений с такими партнёрами, как Япония и Британия, так как отношения с ними играют решающую роль в соответствующих регионах. Поэтому подтверждение администрацией обязательств по защите Японии и Южной Кореи не может не радовать. Однако, будучи стержнем НАТО, Америка должна быть также готова к защите Западной и Центральной Европы, отмечают Бжезинский и Вассерман.

«США должны ясно дать понять России, что любое военное вторжение в Европу <…> приведёт к блокаде морской торговли России с Западом, что ударит по двум третям российских морских перевозок», — сообщается в материале.