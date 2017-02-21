Древний город времен Римской империи обнаружен под землей в муниципалитете Дриебес (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча), передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

Город Карака удалось обнаружить при помощи георадара. По словам специалистов, он сохранился в очень хорошем состоянии: там есть улицы, бани, храмы и дома.

О том, что в этих местах должен находиться древнеримский город, предполагали и ранее, но точное место было неизвестно. «Всегда говорили: здесь что-то есть, но мы не думали, что такое», — заявил мэр Дриебеса Педро Ринкон.

Считается, что город существовал в период между IV веками до н.э. и II веком н.э.

Работы по поиску города были начаты несколько месяцев назад. «Изучив при помощи георадара лишь один гектар, мы смогли сделать очень важные открытия», — сказал руководитель исследовательской группы Хавьер Фернандес.