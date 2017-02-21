«Глубоко признательна за оказанное мне высокое доверие. Я полностью осознаю серьезность возложенной на меня ответственности в связи с назначением на эту должность. Господин Президент, верю, что смогу оправдать ваше доверие и доверие всех верящих в меня людей», — заявила первый вице-президент Мехрибан Алиевой на заседании Совета безопасности, проведенном под председательством президента Ильхама Алиева.

М. Алиева поблагодарила президента за оказанное доверие.

«Для меня большая честь быть удостоенной такой оценки. За всеми перечисленными Вами успехами, достижениями стоит Ваша помощь, Ваша поддержка. За минувшие годы Ваши идеи государственности, патриотизм, защита Вами интересов Азербайджана с верностью, волей и смелостью, единство с народом Азербайджана было примером для меня и работающих со мной людей, примером для определения направления нашей деятельности. Мы гордимся, что смогли внести свой вклад в изменение, развитие нашей страны, повышение влияния Азербайджана на международной арене. Я уверена, что не зависимо от должности, когда человек выбирает свой путь, он должен с совестью относиться к своим действиям, поставить ясные цели и пытаться их достичь, быть человеком слова и действий», — сказала она.

Первый вице-президент отметила, что она построила деятельность Фонда Гейдара Алиева, которым она руководит 13 лет, на принципах гуманизма: «За эти годы мы реализовали очень большие проекты. Активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана, претворяем в жизнь инфраструктурные проекты. В тоже время за 13 лет мы не оставались равнодушными к проблемам отдельных лиц. Общаться с людьми, выслушивать их, помогать нуждающимся в помощи, морально поддерживать – это прямая обязанность каждого сотрудника Фонда Гейдара Алиева. Я считаю, что это и основной долг, и обязанность всех работающих в государственных структурах. В нашей ежедневной деятельности мы не должны забывать про человеколюбие, милосердие, взаимное уважение, доброту. Наоборот, именно высоко подняв эти моральные ценности можно достичь самых высоких побед, подняться на самые высокие вершины. Я уверяю Вас, что я постараюсь построить свою будущую деятельность именно на этих принципах. Ставя интересы нашей страны и народа превыше всего, буду достойно служить Азербайджану. Еще раз выражаю Вам свою благодарность за проявленное доверие».