МИД Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в интервью Euronews.

Атамбаев в конце прошлой недели отправился с визитом в Европу и дал интервью телеканалу Euronews, в котором, отвечая на вопрос журналиста о Евразийском экономическом союзе, высказался о Казахстане.

«Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь», — сказал Атамбаев, добавив, что Кыргызстан готов «и сегодня вступить в Евросоюз».

В понедельник внешнеполитическое ведомство Казахстана озвучило свою позицию по этому поводу.

«Мы обратили внимание на данное высказывание президента Кыргызстана и в настоящее время ожидаем разъяснений от кыргызской стороны», — сообщили в пресс-службе МИД.