Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7447.
Дата: 2017/02/21 13:53
Раздел: Азербайджан, Экономика
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