Ординарий Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете назвал Ходжалинский геноцид проявлением самой большой несправедливости в отношении человечества.

Как сообщает АПА, на мероприятии «Ходжалинский геноцид – память крови азербайджанского народа!!! Справедливость к Ходжалы!» В.Фекете заявил, что в Ходжалы люди подверглись геноциду, что всегда будет молиться за упокой душ жертв этой трагедии.

Он отметил, что совершившие несправедливость в отношении жителей Ходжалы лица не останутся безнаказанными: «Всевышний обязательно накажет их. Я всегда буду молиться за упокой душ подвергшихся несправедливости азербайджанцев, в отношении которых был совершен геноцид в Ходжалы».