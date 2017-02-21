Некоторое время назад президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объединении Министерства транспорта и министерства связи и высоких технологий. Министром нового Министерства транспорта, связи и высоких технологий был назначен Рамин Гулузаде, а Зия Мамедов потерял свой пост министра.

Зия Мамедов был членом Организационного комитета IV Исламских игр солидарности — 2017, распоряжение о создании которого президент Ильхам Алиев подписал 18 ноября 2015 года.

Как передает сайт Unikal.org, Зия Мамедов отстранен от работы в Организационном комитете Исламиады-2017, которая пройдет в Баку.

Кроме того, он больше не представлен в Организационном комитете финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который пройдет в Баку 2017 году, а также четырех матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.

Таким образом, Зия Мамедов потерял не только кресло министра, но и еще 3 поста. На этих постах его сменит министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.