001

Заседание Совета безопасности Азербайджана под председательством президента Ильхама Алиева состоялось во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

«Под председательством И.Алиева состоялось заседание Совбеза Азербайджана. На нем И.Алиев представил первого вице-президента Мехрибан Алиеву», — отмечает в информации.

«Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом, осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев.

Он также добавил, что Мехрибан Алиева является профессионалом, опытным и принципиальным человеком, гуманистом.

Читайте также: Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана

001 003 005 008006