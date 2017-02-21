Заседание Совета безопасности Азербайджана под председательством президента Ильхама Алиева состоялось во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

«Под председательством И.Алиева состоялось заседание Совбеза Азербайджана. На нем И.Алиев представил первого вице-президента Мехрибан Алиеву», — отмечает в информации.

«Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом, осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев.

Он также добавил, что Мехрибан Алиева является профессионалом, опытным и принципиальным человеком, гуманистом.

Читайте также: Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана