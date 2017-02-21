Азербайджан проявляет интерес к закупке тепловизоров пакистанской компании Shibli.

Об этом Report сообщил глава компании Саид Мухаммед Шибли.

По его словам, компания отправила на прошлой неделе образцы своей продукции и специалистов в Азербайджан для проведения испытаний и тестов со стороны министерства оборонной промышленности.

«Во время оборонной выставки IDEAS в Пакистане, министр оборонной промышленности Азербайджана выразил заинтересованность в этой продукции. Его пакистанский коллега Рана Танвир Хусейн поручил нам тесно сотрудничать с Азербайджаном. Мы рассматриваем Азербайджан как родную для нас страну и можем отправить любую продукцию, которую страна захочет. Но мы заинтересованы и в том, чтобы передать стране технологии, благодаря которым Азербайджан производил тепловизоры под своим брендом и экспортировал третьим странам», — сказал С.М.Шибли.

Азербайджан в основном проявляет интерес к тепловизорам «Tarsier» и «Skua». От других аналогов они отличаются легкостью в управлении, способностью быть установленными на любую снайперскую винтовку или пулемет, большой производительностью, а также более выгодной ценой.