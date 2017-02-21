Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 21 февраля.

В Азербайджане 26 сентября прошел референдум о продлении полномочий президента страны с пяти до семи лет, уменьшении возраста для кандидатов на пост главы государства, а также введении поста вице-президента.

В случае досрочного ухода президента с должности до избрания нового главы государства его полномочия, в соответствии с предлагаемыми поправками, будут передаваться не премьер-министру, как это предполагается ныне, а перейдут первому вице-президенту.