22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Местами возможен туман. Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.