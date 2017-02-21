Вице-президент США Майк Пенс предупредил, что страны-члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы соблюсти взятые на себя обязательства, передает русская служба BBC.

Выступая в Брюсселе, Пенс заявил, что американский народ может потерять терпение, если страны НАТО не разделят с США бремя расходов на оборону.

«Президент ожидает настоящего прогресса к концу 2017 года», — добавил Пенс. Пенс также заявил, что США по-прежнему привержены сотрудничеству и партнерству с ЕС.

Вице-президент США провел переговоры в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского союза Дональдом Туском. Пенс попытался убедить их в том, что США готовы работать с Европой, несмотря на некоторые заявления президента страны Дональда Трампа. Он заявил, что именно Трамп попросил его приехать в Брюссель, чтобы подтвердить поддержку НАТО со стороны США.