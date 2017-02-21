Член Конгресса США из Калифорнии, конгрессмен Хуан Варгас распространил прокламацию по случаю 25-летней годовщины Ходжалинской резни.

Как сообщает АПА, в поступившем в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе прокламации говорится об убитых во время Ходжалинского геноцида азербайджанцах, осуждается эта страшная трагедия.

В прокламации отмечается, что во время Ходжалинского геноцида, совершенного в отношении азербайджанского народа 26 февраля 1992 года, было убито более 600 мирных жителей города, в том числе женщин, детей и пожилых людей. В прокламации говорится, что Международная правозащитная организация «Human Rights Watch» назвала трагедию в Ходжалы самой большой резней в регионе. Также подчеркивается, что это страшное событие показывает, насколько важным является взаимопонимание и толерантность между народами мира.

Отметим, член Демократической партии США, конгрессмен Хуан Варгас с 2013 года представляет 2-й по численности населения город в штате Калифорния Сан-Диего и округ Империал штата Калифорния в Палате представителей Конгресса США. Кроме того, он является членом Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Ранее был членом Сената штата Калифорния и Ассамблеи.