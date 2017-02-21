В турецкой провинции Артвин пограничники задержали гражданина Грузии, который предпринял попытку провезти в чемодане через границу свою соотечественницу, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Sabah.

Инцидент произошел в турецком городе Хопа, на контрольно-пропускном пункте Сарпи. Один из грузинских граждан показался полиции подозрительным, и сотрудники правоохранительных органов попросили его открыть чемодан. Как оказалось, внутри пряталась женщина.

В ходе допроса выяснилось, что 28-летняя грузинка была депортирована из Турции три месяца назад после окончания срока действия ее визы.

Мужчину и женщину доставили в полицейский участок. Полиция продолжает расследование произошедшего.