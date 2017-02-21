Советником президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, Макмастер — человек огромного таланта и опыта.

Исполнявший обязанности советника по нацбезопаности Кит Келлог займёт пост начальника штаба совета нацбезопасности.

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980 году закончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года – академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США.

Служил в группе американских войск в Германии, принимал участие в операции «Буря в пустыне» в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позднее служил на Ближнем Востоке и в 2000-е снова принимал участие в операциях в Ираке, а также в Афганистане.

Позднее отвечал за вопросы подготовки, развития и координации в командовании сухопутных сил США. С 2014 года возглавлял Центр интеграционных возможностей сухопутных войск США.

Напомним, что 14 февраля Майкл Флинн подал в отставку с поста советника по нацбезопасности.