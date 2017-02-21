Одиннадцать человек без проверок прошли на посадку и улетели в неизвестных направлениях из международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за сбоя в системе безопасности, передает телеканал NBC News со ссылкой на официальных представителей.

По словам представителя аэропорта и высокопоставленного представителя правоохранительных органов, администрация безопасности на транспорте должным образом не проверила ни одного из 11 пассажиров.

Нарушение защиты аэропорта произошло в Терминале 5. Сообщается, что администрация безопасности на транспорте не сообщала о произошедшем полиции в течение двух часов.

Представитель аэропорта сообщил, что все 11 человек, предположительно, совершили посадку.