Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21-22 февраля посетит с официальным визитом Россию, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Визит состоится по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

«В ходе визита Налбандян и Лавров обсудят широкий спектр вопросов повестки стратегических, союзнических отношений Армении и России, ход выполнения достигнутых между главами двух государств договоренностей. В ходе встречи стороны обменяются мнениями вокруг актуальных региональных и международных проблем», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудят также шаги, предпринимаемые в направлении выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, с целью продвижения в процессе урегулирования карабахского конфликта.