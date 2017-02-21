Небольшой самолет потерпел крушение и упал на торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Крушение произошло рядом с аэропортом Эссендон.

По данным СМИ, на место крушения пятиместного самолета прибыли пожарные.

Все находившиеся на борту рухнувшего в Австралии легкомоторного самолета погибли, пишет газета Guardian со ссылкой на полицию.

На борту находились пять человек. Самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

Полиция также сообщает о «катастрофической остановке двигателя» после взлета самолета.