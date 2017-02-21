Представитель азербайджанской диаспоры в России Араз Мурсалиев назначен экспертом совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Как сообщает АПА, решением Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте России по межнациональным отношениям президент Благотворительного фонда «Дружба народов», заместитель председателя Ассамблеи народов России Араз Мурсалиев включён в состав экспертной группы, действующей при рабочем органе президентского совета по межнациональным отношениям.

Араз Мурсалиев принял участие в совместном заседании Федерального агентства по делам национальностей и Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Участники заседания обсудили ход подготовки Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации».

Отметим что, Совет по межнациональным отношениям является консультативным органом при Президенте Российской Федерации, созданным для обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов реализации государственной национальной политики.

Наш соотечественник Араз Мурсалиев также является помощником депутата Госдумы России, члена фракции «Единая Россия» Гаджимета Сафаралиева, члена Экспертного Совета ГД и заместителя председателя Общественной организации «Ассамблея народов России» . Руководимый А.Мурсалиевым Фонд «Дружбы народов», претворяет в жизнь ряд проектов совместно с Комитетом Госдумы по делам национальностей, «Ассамблеей народов России» и правительством Москвы.