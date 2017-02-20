Латвия высоко ценит открытый и конструктивный политический диалог с Азербайджаном. Об этом в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Комментируя свой недавний официальный визит в Баку, глава МИД Латвии отметил, что интенсивность политического диалога с Азербайджаном подтверждается регулярными контактами наших президентов, парламентариев и министров.

Отвечая на вопрос о законности проведения сепаратистским режимом «референдума» на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, Эдгарс Ринкевичс сказал: «Латвия не признает конституционные и правовые рамки референдума в Нагорном Карабахе. Латвия считает, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только с помощью мирных средств, на основе принципов международного права».