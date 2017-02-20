Как сообщает New York Post со ссылкой на дипломатические источники, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скончался в Пресвитерианской больнице в Нью-Йорке. По данным издания, на которые ссылается «Лайф», смерть наступила в результате проблем с сердцем.

Как сообщает РБК, Чуркин находился в здании постпредставительства России, когда почувствовал себя плохо.

Когда Чуркина доставили в больницу, он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации.

Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.