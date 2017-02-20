Десятки китайских компаний и бизнесменов подали заявки на регистрацию брендов со словом «Иванка» — именем старшей дочери президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The South China Morning Post.

Среди претендующих на громкое название — компании по производству алкоголя, косметики, пищевых добавок, а также фирма, оказывающая услуги по снижению веса. Большинство из заявок находятся на рассмотрении, и пока непонятно, разрешат ли власти официальное использование соответствующих товарных наименований.

Как отмечает издание, в КНР обычно разрешается использование товарных наименований, содержащих иностранные имена или их китайскую транслитерацию. Например, в прошлом году американская корпорация Apple проиграла иск против небольшого производителя кожаных изделий: тот маркировал свою продукцию названием iPhone.