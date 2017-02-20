Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR намерена расширить мощности подземных газохранилищ (ПГХ) страны, говорится в сообщении компании, размещенном на ее сайте в понедельник.

Как сказал начальник управления по эксплуатации газохранилищ производственного объединения (ПО) «Азнефть» SOCAR Ровшан Гараев, слова которого приводятся в сообщении, на заседании, посвященном итогам деятельности в 2016 году, ПГХ являются объектами государственной важности и играют важную роль в регулировании спроса на «голубое топливо» в осенне-зимние сезоны и беспрерывной эксплуатации магистральных и экспортных газопроводов.

«Составными частями новой газовой стратегии SOCAR являются реконструкция, правильная эксплуатация ПГХ и применение передовых технологий», — сказал Гараев.

По его словам, в прошлом году в период закачки газа в ПГХ было закачано 1,99 миллиарда кубометров, что с учетом остаточных объемов позволило создать резерв в 2,97 миллиарда кубометров газа.

«На сегодняшний день с начала сезона отбора газа из ПГХ было отобрано 1,87 миллиарда кубометров. В настоящее время «Азнефть» проводит ряд геологических мер для увеличения возможностей газохранилищ. С этой целью планируется пробурить 25 новых скважин на Гарадагском и 21 новую скважину на Калмазском газохранилищах, а также построить новую компрессорную станцию с рабочим давлением в 250 атмосфер, что позволит довести объемы хранимого газа до шести миллиардов кубометров», — сказал Гараев.

В 2017 году на ПГХ планируется бурение семи новых скважин.

В Азербайджане функционируют два подземных газохранилища — Калмазское и Гарадагское, которые находятся на балансе ПО «Азнефть». Емкость подземных газохранилищ страны позволяет хранить в них свыше 3,5 миллиарда кубометров газа.