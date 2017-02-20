Суд признал виновным гражданина Азербайджана Рамиля Мирзамова в склонении студентов из Коми к участию в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной прокуратуры, Московский окружной военный суд в выездном заседании в Сыктывкаре рассмотрел уголовное дело в отношении Р.Мирзамова и установил, что он в 2013-2014 годах в социальной сети размещал материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам.

Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного вуза к участию в деятельности международной террористической организации, двое из которых в мае 2014 года уехали из России и приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Двое других отказались от этих идей и впоследствии дали изобличающие Р.Мирзамова показания.

Р.Мирзамов находился в международном розыске и был задержан сотрудниками органов безопасности на территории Дагестана. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал.

«Суд в понедельник признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования или участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.