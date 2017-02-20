Пятеро граждан Азербайджана и трое граждан Турции погибли в ДТП в турецкой провинции Игдыр, сообщили Trend в понедельник в управлении здравоохранения провинции.

По данным управления, состояние здоровья одного из 28 раненых находится в критическом положении.

Позже стали известны личности двух граждан Азербайджана, погибших в результате ДТП, произошедшего в турецкой провинции Игдыр, — это Сулейман Алиев и Фархад Фархадлы, сообщили Trend в управлении здравоохранения провинции.

Личность остальных уточняется, отметили в управлении.

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