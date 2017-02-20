Ереван продолжит выполнять свои союзнические обязательства, — заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС страны.

«Одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были по разные стороны окопов», — цитирует Саргсяна РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Этот союз основан на взаимно четко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности», — отметил президент Армении.

Говоря об ОДКБ, Серж Саргсян подчеркнул, что в рамках организации могут происходить разные события, действия, выступления, которые не понравятся армянским военным.

«Но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой для разговоров о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это просто недопустимо», — сказал президент.