Почти 19 тонн зеленого чая задержаны на российско-азербайджанской границе в Дагестане вчера, 19 февраля, сообщает сайт ndelo.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по республике. Причина – нарушение фитосанитарных требований.

«Основанием для задержания стало выявление недостоверных данных в фитосанитарном сертификате и выявление карантинного объекта горчака ползучего (Rhaponticum repens)», — говорится в сообщении.

Владелец привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции.