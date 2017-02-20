Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это названия деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности — Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием — азербайджанским городом Ходжалы. Эта трагедия — злодеяние против всего человечества, сказала Trend глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По его словам, это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности.

«В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей — старики, дети, женщины — попав в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям. Намеренное массовое истребление гражданского населения города Ходжалы проводилось только по одной причине – потому что все они были азербайджанцами. Я задаюсь вопросом: чем нынешние армянские фашисты отличаются от немецких фашистов 40-х годов ХХ века, уничтоживших шесть миллионов представителей моего народа? Ответ очевиден — ничем. То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с пленными, армянские террористы вытворяли это, и порой даже похуже, в 1992 году в Ходжалы», — сказал Гут.

По его словам, в рамках международной кампании «Justice for Khojaly» при поддержке Фонда Гейдара Алиева он часто выступал как перед израильской общественностью, так и на международных форумах,

Гут подчеркнул, что высокопоставленные лица в нынешнем правительстве Армении — Сейран Оганян, Серж Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие должны ответить перед международным судом.

Эксперт также напомнил признания Зория Балаяна, который в своем произведении «Оживление нашего духа», изданном в 1996 году, пытался оправдать Ходжалинский геноцид.

«Террорист Балаян с гордостью перечислил в своей книге факты геноцида, издевательства и унижения, совершенных армянами в Ходжалы против мирных азербайджанцев. Этот преступник и оголтелый шовинист не постеснялся заявить, что каждый армянин должен гордиться поступками, которые армяне совершили в Ходжалы. Эти факты подтверждают, что целью намеренного уничтожения гражданского населения города Ходжалы было их массовое истребление только по той причине, что они все были азербайджанцами. Именно эти люди, которые отдавали приказы в Ходжалы, должны предстать перед международным судом», — сказал Арье Гут.

Эксперт сказал, что по информации азербайджанских спецслужб, в настоящее время 4928 человек, в том числе 56 детей, 327 женщин, 364 старика числятся пропавшими без вести.

По мнению Гута, несмотря на то, что армянская сторона полностью опровергает факт пленения этих людей, некоторых из этого списка посещали в плену представители Красного Креста. Факт их содержания в армянском плену подтвержден группой международных правозащитников.

«По сведениям спецслужб Азербайджана, часть этих людей скончалась в армянском плену из-за болезней, часть была убита, а некоторые до сих пор используются для выполнения самой тяжелой работы в качестве рабов. Было собрано большое количество информации, показаний, свидетельствующих о жестоком обращении с азербайджанскими пленными и заложниками в Армении и на оккупированных территориях, их убийствах, нанесении увечий и пытках. Нынешний карабахский клан Армении несет полную ответственность за кровавую резню в азербайджанском городе Ходжалы. У этих нелюдей нет ни совести, ни жалости. Именно поэтому все эти террористы и военные преступники, находящиеся сегодня у власти в Армении, должны обязательно предстать перед международным судом справедливости», – сказал Арье Гут.