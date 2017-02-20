Посольство Азербайджана в России предупредило граждан о выдачах фальшивых официальных документов от имени Азербайджанской Республики со стороны мошенников.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в России.

«Посольство считает необходимым вновь заявить, что любые официальные документы от имени Азербайджанской Республики в России выдаются гражданам только в посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Обратившиеся в эти официальные представительства на основании выданной им квитанции осуществляют оплату государственной пошлины только путём банковского платежа. Все консульские сборы по итогам каждого месяца в безналичном виде перечисляются в казначейство, обращаясь в доход Азербайджанского государств», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что услуги различных «посредников», предлагающих гражданам за наличный расчет оформление тех или иных документов, незаконны, а выдаваемые ими «справки» — фальшивы.

В этой связи посольство настоятельно призвало всех граждан Азербайджана, пребывающих в России, с уважением относиться к требованиям законодательства Азербайджана и России, не допуская действий, идущих вразрез с установленными нормами.