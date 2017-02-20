Министерство образования Азербайджана обнародовало правила выдачи школьникам золотых и серебряных медалей.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, наряду с особыми результатами в учебе в период обучения в общеобразовательных учреждениях, при выдаче золотых и серебряных медалей будет учитываться образцовое поведение.

После вступления в силу закона «Об образовании» соответствующим решением Кабинета министров были утверждены правила награждения золотыми и серебряными медалями выпускников, завершивших общее образование с особыми результатами.

Для получения высшей награды среднего образования ученик должен получить премию на заключительном этапе республиканских олимпиад по различным предметам, республиканских и международных соревнованиях, конкурсах и проектах по знаниям. Не менее 75% его текущих отметок по предметам в период обучения на уровне полного среднего образования должны составлять оценки «отлично», годовые оценки по предметам – «отлично».

Педагогический совет на основе рекомендации учителя рассматривает кандидатуру на награждение золотой или серебряной медалью и принимает соответствующее решение. Решением Педагогического совета персональный список данных учеников каждый год не позднее 20 мая предоставляется местными органами управления образования в министерство образования. Золотую медаль могут получить лишь получившие все итоговые оценки «отлично», а серебряную – имеющие итоговые оценки «хорошо» по всем предметам, за исключением двух – «Язык обучения» и «Математика».