Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Billboard в понедельник, 20 февраля.

Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи.

Рекламный агент Старра подтвердил Billboard, что Маккартни помог ему с записью нового альбома. Его релиз намечен на 2017 год.