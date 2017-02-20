Министр обороны Польши Антони Мачеревич запретил генералам Войска Польского непосредственно контактировать с президентом страны Анджеем Дудой.

Как передает RT, об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что приказ был отдан в устной форме главе генштаба, главнокомандующему и главе оперативного командования.

Отмечается, что приказ был отдан для того, чтобы руководство вооружённых сил не информировало президента о проблемах в армии и чтобы влиять на президента.

Издание отмечает, что ранее руководство армии выступало с критикой министра обороны.

Сообщается, что единственным человеком в президентском дворце, который располагает детальной информацией о ситуации армии, является генерал Ярослав Крашевский. Он является сотрудником бюро национальной безопасности.